أمير عادل ينتظم في تدريبات الزمالك السبت المقبل

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جدة - عمرو شويل ينتظم أمير عادل لاعب الزمالك المنضم حديثا لصفوف الفريق ، إلي التدريبات الجماعية لفريق الزمالك السبت المقبل عقب عودة الفريق للتدريبات من الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب الخروج من طلائع الجيش في الدور قبل النهائي لكأس مصر.

ويعتبر تدريب السبت المقبل هو اول فرصة لظهور امير عادل في الملعب علي الطبيعة امام البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك.

وأعلن نادى الزمالك، فجر اليوم، التعاقد مع أمير عادل صاحب الأصول المصرية والشهير بألكسندر ياكوبسن لاعب ساربسبورج الدنماركى لمدة 4 مواسم تبدأ من الموسم المقبل، فى صفقة انتقال حر، بعدما وقع أمير عادل فى الساعات الأولي من صباح اليوم، الخميس، على عقود انتقاله لصفوف الزمالك.

بدأ أمير عادل مسيرته فى صفوف قطاع الناشئين بنادى لينجبي الدنماركي ثم انضم لفريق الشباب بكوبنهاجن ومنه إلى فريق الشباب بآيندهوفن، ولقبوه بـ"رونالدينيو المصرى"، وفقا لإحصائيات موقع ترانسفير ماركت المتخصص فى إحصائيات اللاعبين.

عقب انتقاله لأيندهوفن لمدة موسم واحد، قام النادي الهولندي بفسخ تعاقده مع اللاعب ليظل بلا نادي لمدة 6 أشهر، لينضم إلى فالكينبرج السويدي عام 2015 لمدة 6 أشهر ليفسخ النادي السويدي عقده ويظل اللاعب بلا نادي للمرة الثانية في مشواره لمدة 3 أشهر.

انضم أمير لفريق بودو جليمت، وعاد مرة أخرى إلى فالكينبيرج بالسويد، ثم رحل إلى فيبورج الدنماركي، ومنه الي نورشوبينج السويدي ثم انضم إلى كالمار السويدي معارًا، ومنه الي ساريسبورج النرويجي، ولكنه لم يشارك باستمرار ليفسخ النادي تعاقده معه ويظل بلا نادٍ للمرة الثالثة في تاريخه بداية من أكتوبر الماضي وحتى أنهي الزمالك التعاقد معه اليوم.

أحرز أمير عادل 20 هدفاً فقط خلال مسيرته الكروية كاملة بداية من عام 2005 وحتي 2020 ، حيث بدأ أمير مسيرته فى ناشئين لينجبى الدنماركي موسم 2004 / 2005 ، ويجيد اللعب فى أكثر من مركز وهى الجناح الأيسر والوسط المهاجم والوسط المدافع.

شارك فى معسكر لمنتخب الشباب موسم 2013 تحت قيادة ربيع ياسين، وانضم لاحد معسكرات المنتخب الأول تحت قيادة الارجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للفراعنة.