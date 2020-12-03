شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الدرجة الثانية ينطلق الجمعة بمشاركة 15 فريقاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق مساء الجمعة منافسات مسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2020-2021 بمشاركة 15 فريقاً هم: الموج، ريجنال، سيتي، يونايتد، بينونة، كلية الدار الجامعية، الهلال يونايتد، أكاديمية لاليجا، لافال يونايتد، جلف هيروز، فرسان هيسبانيا، اتليتكو أريبيا، الاتفاق، ليوا ويونايتد سبورت.

وتقام في اليوم الأول مباراتان، حيث يلتقي فريق الهلال يونايتد مع فريق الموج على ملعب ذا سيفنز الساعة 14:20، فيما يواجه فريق اتلتيكو أريبيا فريق لافال يونايتد على أرضية ملعب النادي الإيراني بدبي الساعة 19:30 مساءً.

وتستكمل مباريات الأسبوع الأول السبت بإقامة 5 مباريات تجمع المباراة الأولى فريق جلف هيروز مع فريق الاتفاق على ملعب النادي الإيراني الساعة 14:20، وفي المباراة الثانية يلتقي فريق يونايتد بملعب ( أكاديمية جيمس الدولية ) مع فريق يونايتد سبورت الساعة 16:50، وتجمع المباراة الثالثة فريق ريجينال مع فريق أكاديمية لاليجا على ستاد زايد للكريكت الساعة 17:45 مساء، وفي المباراة الرابعة يلتقي فريق كلية الدار مع فريق سيتي على ستاد مكتوم بن راشد آل مكتوم في دبي الساعة 19:45 مساء، وفي المباراة الأخيرة للأسبوع الأول يلتقي فريق بينونة فريق ليوا على أرضية ملعب أكاديمية نادي الوحدة الفرعي رقم 1 في الشهامة الساعة 20:00 مساءً.

وتقام المسابقة بنظام الدوري من مرحلتين (ذهاباً وإياباً)، لكل مجموعة على ملعب الفريق المذكور اسمه أولاً ويتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، وستقام مباريات الدور قبل النهائي للمسابقة بنظام خروج المغلوب من مباراتين على ملعب الفريق المذكور اسمه أولاً، حيث سيقابل أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، فيما يقابل أول المجموعة الثانية ثاني المجموعة الأولى.