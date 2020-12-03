"الحاوي.. وديانج".. الأهلي يعلن نتائج المسحة الطبية الأخيرة لخماسى الفريق.. والكاف يوقف الشحات مباراتين

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، نتائج المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها خماسى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قبل مواجهة طلائع الجيش في نهائى كأس مصر، وجاءت تحاليل محمد شريف مهاجم الفريق سلبية، ليتعافى اللاعب من فيروس كورونا المستجد، ويستعد لنهائى مسابقة الكأس.
كما أظهرت المسحة التى خضع لها لاعبو النادى الأهلى استمرار إيجابية مسحة أليو ديانج ووليد سليمان وأحمد ياسر ريان. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".
وكان الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلى، قرر استعادة خدمات شريف بعد انتهاء إعارته إلى إنبي، من أجل تدعيم الفريق فى الموسم الجديد.
ومن المنتظر أن يشارك اللاعب فى تدريبات الفريق اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقررة السبت المقبل، فى نهائى كأس.
ويبدأ فريق الأهلي اليوم، الخميس، الاستعداد لمباراة طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر يوم السبت المقبل وهى المباراة التى يرفض الأهلى التقليل من شأنها لفارق الإمكانيات والتاريخ لصالح الأحمر ضد الطلائع ويعلم مسئولو القلعة الحمراء أن الطلائع فريق قوى بدليل أنه أطاح ببيراميدز والزمالك من بطولة الكأس وهو ما يؤكده دائماً موسيمانى للاعبيه خلال الفترة الحالية، ويخوض الأهلى مران اليوم بعدما حصل أمس على راحة بعد الفوز على الاتحاد السكندرى مساء أمس الأول، الثلاثاء، فى نصف نهائى الكأس بهدفين لهدف.
فيما تلقى النادى الأهلى خطابا رسميًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات لاعب الفريق مباراتين نتيجة الأحداث التى جرت عقب انتهاء مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الزمالك فى الـ27 من نوفمبر الماضى.
وأكد «كاف» فى خطابه على أن إيقاف حسين الشحات يسرى اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دورى أبطال إفريقيا2020-2021، مع التأكيد على أحقية اللاعب فى المشاركة بشكل طبيعى فى مباراة السوبر الإفريقى المقبلة أمام فريق نهضة بركان المغربى، وتوج الأهلى مؤخرًا بلقب دورى أبطال إفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية بنتيجة 2-1.
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