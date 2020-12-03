هل يخطف الأهلي ’’زيزو‘‘ من الزمالك على طريقة ’’كهربا‘‘؟.. اللاعب يحسم الجدل

كتب: ضياء السقا

ترددت شائعات خلال الساعات الماضية، بشأن دخول نجم الزمالك، أحمد سيد زيزو، في مفاوضات مع النادي الأهلي، تمهيدا لفسخ عقده مع القلعة البيضاء، بحسب تصريحات منسوبة لوكيل أعماله.

من جانبه، نشر زيزو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، رسالة مؤكداً خلالها أنه ليس لديه وكيل أعمال.

وكان محمد حبشى، وكيل أحمد سيد زيزو، أكد أن اللاعب يتبقى له موسمان فى عقده، ولا صحة لما يتردد عن انتقاله إلى النادى الأهلى، وأضاف حبشى، أن زيزو يحترم تعاقده مع الفريق، وإذا خرج للاحتراف الأوروبى سيكون عن طريق الزمالك، مشيرا إلى أن اللاعب تلقى عروضا أوروبية، وهناك أندية تراقبه.

وأكد حبشى، أن الأهلى لم يرسل أى عرض، ولم يجرى أى محدثات لضم اللاعب.

وعن إمكانية احتراف اللاعب إلى أوروبا، تمهيدا لعودته إلى الأهلى مثلما حدث فى صفقة كهربا، قال حبشى: "لن يحدث لأن اللاعب يحترم تعاقده مع الزمالك، واحترافه فى أوروبا سيكون عن طريق القلعة البيضاء".