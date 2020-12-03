لاعب الترجي يقترب من كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قالت تقارير صحفية تونسية، اليوم الخميس، إن نادي سيراميكا كليوباترا توصل لاتفاق مع نظيره الترجي الرياضي التونسي للتعاقد مع متوسط ميدانه الغاني كوامي بونسو.

وبحسب صحيفة "FOOT 24" التونسية، فإن بونسو سينتقل إلى صفوف كليوباترا لمدة ثلاث سنوات مقابل 250 ألف دولار يحصل عليها فريق نادي "باب سويقة".

وكان الترجي تعاقد مع اللاعب الوسط الغاني قادمًا من صفوف أشانتي كوتوكو في صيف عام 2019 إلا أن اللاعب أصبح بعيدًا عن حسابات معين الشعباني بعد عودة غيلان الشعلالي وتجديد عقد محمد علي بن رمضان.

واستطاع فريق سيراميكا كليوباترا أن يدعم صفوفه بـ14 لاعب كان آخرهم ثنائي الأهلي صالح جمعة في صفقة انتقال حر، ولاعب الزمالك السابق محمد حسن.

جدير بالذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا صعد للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخ النادي ممثلاً عن مجموعة القاهرة.