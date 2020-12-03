مصدر لمصراوي: استمرار إيجابية الونش بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قال مصدر بنادي الزمالك، إن المسحة التي خضع لها محمود حمدي "الونش" لاعب الفريق الأول مازالت إيجابية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الونش خضع لمسحة طبية للتأكد من تعافيه من فيروس كورونا، إلا أن المسحة جاءت إيجابية.

وأوضح المصدر أن اللاعب سيستمر في الخضوع للعزل الذاتي في منزله، على أن يُجري مسحة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الإصابة بكورونا منعت الونش من المشاركة مع الزمالك ضد الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي حسمها الأخير بهدفين مقابل هدف، كما غاب عن مباراة الأبيض ضد طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر والتي خسرها بثلاثة أهداف لهدف.