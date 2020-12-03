"شعرت أنني في دوامة".. موسيماني يتحدث عن أيامه الأولى في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، عن أيامه الأولى منذ توليه القيادة الفنية للفريق الأحمر بدلاً من السويسري رينيه فايلر.

موسيماني قال في تصريحات عبر صحيفة "تايمز" الجنوب أفريقية :"كنت أشعر أنني في دوامة، البعض كان يظن أن الأمور سهلة بعد تولي الأهلي وفوز الفريق ببطولة الدوري".

وأضاف :"لم يتبق سوى خمس مباريات في الدوري وكانت النتائج مهمة جدًا بالنسبة لي".

وتابع المدير الفني الحالي تصريحاته :"مباريات الدوري كانت تلعب تحت ضغط لأن الجميع يريد أن يرى، هل يمكن للإدارة أن تثق بهذا الرجل؟ من هو هذا الرجل؟

وواصل :"كان عليّ أن أبدأ رحلتي الخاصة من خلال الفوز بالمباريات، لذت فقد غيرت طريقة لعبنا، ووضعت برنامجي ولكي تفعل ذلك كان عليك التخلص من البرامج والأسلوب القديم".

وفسر :"الأمر بالنسبة لي كان أشبه بتنظيف الموبايل، كان علي إخبار الأشخاص بكيفية تطبيق البرنامج الجديد الذي وضعته وتعليمهم كيفية القيام بذلك".

وأكمل :"حصلنا على الدوري، لكن الطريقة التي لعبت بها لا أعتقد هيّ الصحيحة للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا".

وأشار موسيماني خلال تصريحاته :"الحمد لله الأمور سارت في الاتجاه الصحيح، لم نخسر أي مباراة حتى الآن، ولم تقبل شباكنا الكثير من الأهداف وسجلنا أيضًا".

موسيماني واصل حديثه :"كنت تحت ضغط الأمر كان صعب بالنسبة لي لأن الأهلي منذ 1907 وكان يقوم بالتعاقد مع مدربين من أوروبا وأمريكا الجنوبية بالإضافة إلى مصريين".

وأنهى :"هناك أيضًا ضغط الفوز بالمباريات والمنافسة سواء مع الزمالك وبيراميدز فالصراع بين الأهلي والزمالك أشبه بين صنداونز وكايرز تشيفز".

واستطاع موسيماني أن يقود الأهلي للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا مؤخرًا على حساب الغريم الزمالك بهدفين مقابل هدف.

موسيماني على الصعيد المحلي أنهى موسمه مع الأهلي محققًا لقب الدوري كما قاد الفريق حاليًا لبلوغ دور النهائي من مسابقة كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بمنافسه طلائع الجيش يوم السبت المقبل على ملعب "برج العرب" بنهائي كأس مصر نسخة موسم (2019 - 2020).