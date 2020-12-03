أشرف قاسم: تفعيل عقد أمير عادل مرهون برؤية باتشكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث أشرف قاسم، المشرف علي الكرة في نادي الزمالك، عن بعض الأمور المتعلقة بفريق الكرة، مضيفًا أن تفعيل عقد أمير عادل (صفقة الزمالك الجديدة) مرهون بالرؤية الفنية لجيمي باتشكيو مدرب الفريق.

وأعلن الزمالك صباح اليوم الخميس، التعاقد مع أمير عادل لمدة 4 مواسم، لتصبح الصفقة الثانية للفريق الأبيض بعد التعاقد مع الدولي التونسي حمزة المثلوثي.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، المذاع عبر راديو مصر، قال قاسم:"عبدالحليم علي أنهي صفقة أمير عادل لمدة 4 سنوات، ووضعنا بند يتضمن تفعيل العقد بعد الخضوع للكشف الطبي".

وأتم: "لن أقول أنه تحت اختبار فني، ولكن الأمر يخضع لرؤية باتشيكو (مدرب الفريق)، أمير عادل لاعب جيد، وقعنا معه، لكن تفعيل العقد مرهون بالرؤية الفنية لباتشيكو".