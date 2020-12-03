لجنة الكرة بالزمالك تعلن.. موعد التجديد لساسي.. وتعديل عقد مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث أشرف قاسم، المشرف علي الكرة في نادي الزمالك، عن بعض الأمور المتعلقة بفريق الكرة، مضيفًا أنه سيتم عقد جلسة مع ساسي أوائل الاسبوع المقبل لحسم ملف التجديد.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، المذاع عبر راديو مصر، قال قاسم: "الزمالك لن يفرط في أي لاعب مميز، وسيتم عقد جلسة هامة مع فرجاني ساسي يوم السبت أو الأحد القادم، لتجديد عقده".

وأضاف: "تم توفير المستحقات المتأخرة للاعبين، وخلال يومين سيتم وضعها في حساباتهم".

وواصل: "باتشيكو سيكمل مهمته بشكل طبيعي، الشائعات تطارد اللاعبين المميزين، أحمد سيد (زيزو) عقده مستمر مع الفريق لمدة موسمين، لا أعتقد أنه يفكر في الرحيل".

و عن حقيقة احتراف مصطفى محمد، قال:" متمسكين باستمرار مصطفى محمد، وسنقوم بتعديل عقده، الزمالك في احتياج له ولن نفرط فيه مطلقا".

وعن موقف النادي من التعاقد مع أحمد الشيخ، قال قاسم: "كمسئولين لم نتحدث عن الأمر، هناك لاعبين كثيرين معروضين على الزمالك، والوحيد الذي جلسنا معه كان أمير عادل، كما أن صالح جمعة كان معروض على النادي أيضا".

جدير بالذكر أن الزمالك تعاقد مع صفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية هما أمير عادل وحمزة المثلوثي.