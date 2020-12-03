زيزو يحذف صورة نفي امتلاكه وكيل لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

حذف أحمد سيد "زيزو" نجم فريق الزمالك، الصورة التي نشرها عبر صفحته الرسمية "انستجرام" حول نفيه امتلاكه وكيلاً للاعبين.

وأفاد مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات عبر "يلا كورة"، أن هناك مشكلة حدثت لصفحة اللاعب وتم حذف الصورة.

وكان لاعب الزمالك كتب عبر حسابه الشخصي "انستجرام" اليوم الخميس :"ليس لديّ وكيل لاعبين".

وكان محمد حبشي صرح عبر "الخليج 365" باعتباره وكيل أعمال "زيزو" أن لاعب الزمالك لا يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده.

ويمتلك أحمد سيد "زيزو" عقدًا يربطه بالزمالك حتى صيف 2022 بعد أن تم الحصول على خدماته في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2019 قادمًا من موريرنسي البرتغالي.

واستطاع "زيزو" رفقة الزمالك أن يتوج بأربع بطولات بواقع بطولة كأس مصر والسوبر المصري والكونفدرالية والسوبر الأفريقي.

وشارك صاحب الـ24 عامًا أن يشارك في 69 مباراة بجميع المسابقات ليسجل عشرة أهداف ويصنع مثلهم.