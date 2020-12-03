حسن مصطفى: مونديال اليد في موعده الشهر المقبل

أكد الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أن بطولة مونديال اليد المقرر إقامته في مصر الشهر المقبل، ستقام في موعدها دون تأجيل.

وقال: "بطولة العالم بمصر في موعده ولن يتم تأجيله وكورونا لن تهزمنا إذا اتخذنا كافة الإجراءات"، مضيفًا: "الاتحاد الدولى ساعد مصر على إبقاء البطولة في موعدها بتشكيل فريق عمل خاص بالكوفيد للرد على كافة أسئلة الاتحادات والوزراء والسفراء الخاصة بالإجراءات الوقائية".

واستعرض مصطفى، خلال المؤتمر الذي عقدته ع وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة الاستعلامات، كافة تفاصيل الخطط التنفيذية الخاصة باستضافة بطولة العالم لكرة اليد وخطط الإجراءات والضوابط الاحترازية الخاصة بوزارة الصحة المصرية، وذلك فيما يتعلق باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وجميع المشاركين في البطولة وعرض خطة التواجد الجماهيري ومنظومة التذاكر لكافة الصالات وعرض تقديمي يتضمن اخر

تطورات الصالات المستضيفة للبطولة وصالات التدريب الفرعية.

وعقد الدكتور اأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد مؤتمرا صحفيا صباح اليوم بالهيئة العامة للاستعلامات بحضور الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وحضور عدد من سفراء الدول المشاركة، كما تواجد اون لاين رؤساء اتحادات كرة اليد المختلفة المشاركين في البطولة واللجنة المنظمة للبطولة، وذلك للاعلان عن تفاصيل بطولة العالم لكرة اليد من الاجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم اتباعها، والصالات، بالإضافة إلى عملية دخول الجماهير.