مهاري يجهل طريق الشباك| أمير عادل صفقة الزمالك لعب 167 مباراة سجل 20 هدفاً

أنهي نادي الزمالك، اتفاقه مع اللاعب الدنماركي صاحب الأصول المصرية أمير عادل، صاحب الـ 26 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، قادمًا من صفوف نادي سارسبورج النرويجي الذي انتهى تعقده الموسم المنقضي.

يمثل أمير عادل "رونالدينيو الدنمارك" كما يطلقون عليه، رهان جديد من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكري، بعد نجاح تجربة أحمد سيد زيزو الموسم الماضي.

وحسم نادي الزمالك، صفقة حمزة المثلوثي إلى صفوف القلعة البيضاء قادمًا من الصفاقسي التونسي، لما عاني النادي خلال الموسم الماضي من أزمة ظهير أيمن؛ بعد هروب التونسي حمدي النقاز.

صفقة أمير عادل:

وفقً موقع الرسمي لنادي الزمالك، أن أمير عادل وقّع لمدة أربع سنوات

في إطار سعي لجنة الكرة بقيادة أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم علي لتدعيم صفوف الفريق الكروي استعدادًا للموسم الجديد.

إحصائيات أمير عادل:

لعب أمير عادل في 6 أندية أوروبية، تخلل ذلك فترتين بقى فيها دون نادي، وقد شارك 167 مباراة بشكل عام منذ بداية مسيرته سجل 20 وصنع 13، وتعد مشاركات النجم المصري حامل الجنسية الدنماركية قليلة جدًا أما عن القيمة السوقية له فتبلغ 300 ألف يورو فقط بحسب موقع "ترانسفير ماركت" الألماني.

نادي ساربسبورغ:

لعب أمير عادل، في نادي ساربسبورغ بالدوري النرويجي الممتاز، الموسم الماضي، 10 مباريات

فشل فيهم في تسجيل الأهداف، وكذلك التمريرات الحاسمة، حيث جاءت إحصائيات الاعب صفر.

كالمار السويدي:

وشارك أمير عادل، في 10 مباريات مع نادي كالمار السويدي، موسم 2018-2019، أحرز خلالهما هدف وحيد، وصنع هدف وحيدًا أيضًا، وشارك في مباراة وحيدة ببطولة الكأس السويدي، دون تسجيل أهداف.

نوركوبينج:

وفشل أمير عادل، صفقة الزمالك الجديدة، حينما كان بنادي نوركوبينج السويدي، في أحراز الأهداف خلال موسم 2019، خلال 7 مباريات.

وفي موسم 2018، أحرز أمير عادل هدفًا وحيدًا خلال 21 مباراة، بالإضافة إلى صنع هدفين.

أما عن موسم 2017، فشارك لاعب الزمالك الجديد، في 14 مباراة، سجل فيهم هدفين وصنع هدفين.

منتخب مصر:

خاض أمير عادل، مع منتخب مصر مباراة وحيدة، حين استدعاه المدرب هيكتور كوبر عام 2017، لخوض تجربة ودية.

مهارات أمير عادل:

يمتلك أمير عادل، مهارات عديدة ومرونة تكتيكية، حيث استطاع اللعب كرأس حربة وجناح أيمن وجناح أيسر ولاعب وسط هجومي.