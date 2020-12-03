أشرف صبحي وحسن مصطفي يعقدان مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مونديال اليد

عقد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد مؤتمرا صحفيا صباح اليوم بالهيئة العامة للاستعلامات بحضور الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وحضور عدد من سفراء الدول المشاركة، كما تواجد اون لاين رؤساء اتحادات كرة اليد المختلفة المشاركين في البطولة واللجنة المنظمة للبطولة، وذلك للاعلان عن تفاصيل بطولة العالم لكرة اليد من الاجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم اتباعها، والصالات، بالإضافة إلى عملية دخول الجماهير.

تقدم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالترحيب بالسادة المشاركين في المؤتمر، مضيفاً أن تنطيم البطولة فى هذا التوقيت الذى يعانى منه العالم أجمع بسبب وباء زجائحة كورونا يعد تحدى كبير للحكومة المصرية مؤكدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولى اهتماما كبيرا بالبطولة، مشيرا إلى أن مصر لديها من الخطط واللاستعدادات لتنظيم مختلف الاحداث العالمية.

حيث وضعت اللجنة الطبية تصورا متكامل لاتخاذ

كافة الإجراءات الاحترازية قبل واثناء البطولة، مع اتخاذ اقصي قدر من الاحتياطات الطبية لسلامة جميع الأطراف بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان المصرية.

وفى كلمته أكد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أن المونديال القادم هو الأول الذى يشهد مشاركة ٣٢ منتخبا فى.البطولة بعد أن كان يشارك بها ٢٤ منتخبا فقط، مشيراً إلى ان العالم جميعا تأثر بفيروس كورونا وما أحدثه من تأجيل بطولات عديدة فى اللعبات ولكننا تعاملنا مع الحكومة المصرية التى أبدت اهتماما غير طبيعى بتنظيم البطولة فى موعدها وهو الأمر الذى اتفقنا عليه.