الدولي للخماسي الحديث يشيد بفوز الاتحاد المصري بجائزة الأفضل

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أشاد الاتحاد الدولى للخماسى الحديث بفوز الإتحاد المصرى للعبة بجائزة الأفضل "The Best" للموسم 2019/2020 كأفضل إتحاد رياضى للألعاب الفردية فى الرياضة المصرية.
كان ذلك بعد حصول الخماسى الحديث على العديد من الجوائز خلال الحفلالذى أقيم أثناء إحتفال اللجنة الأوليمبية المصرية مساء الأحد الماضى بأحد فنادق القاهرة لتوزيع جوائز الأفضل "The Best" فى الرياضة المصرية للموسم 2019/2020.
حيث حصلت اللاعبة سلمى أيمن على جائزة أفضل لاعبة ناشئة ، وحصل اللاعب ياسر حفنى على جائزة الإبداع الرياضى، وحصلت المدربة هند عيسى "مدربة اللايف كوتشينج والتجهيز النفسى" على جائزة أفضل مدربة ، بينما فاز الإدارى ممدوح ولسن بجائزة أفضل إدارى مناصفة مع حسن الحسينى باللجنة الأوليمبية المصرية.
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