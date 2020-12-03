الامارات | نجم الزمالك زيزو يكشف عن مفاجأة عقب أنباء اقترابه من الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك زيزو يكشف عن مفاجأة عقب أنباء اقترابه من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نجم الزمالك أحمد سيد زيزو عن مفاجأة غير متوقعة عقب الأنباء التي أشارت إلى دخوله في مفاوضات مع الغريم التقليدي الأهلي.

وفي الوقت الذي أعلن خلاله وكيل اللاعبين محمد حبشي أن زيزو لم يدخل في مفاوضات مع الأهلي، مشدداً أنه بصفته وكيلاً للاعب، لم يحدث أن تلقى لاعب الزمالك عرضاً من "الأحمر.

في المقابل نشر زيزو اليوم الخميس على حسابه الشخصي في "إنستغرام"

ونشر زيزو على حسابه في "إنستغرام" قائلاً: إنه: "ليس لدى وكيل أعمال"، ليثير الجدل مجدداً حول وجود مفاوضات بالفعل مع الأهلي، أم أن اللاعب فقط يهدف من ذلك انهاء ارتباطه مع وكيل اللاعبين.

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