شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى يحسم الجدل: «مونديال اليد مش هيتأجل ولن تهزمنا كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ان الاتحاد الدولي الجدل حول مونديال اليد المقرر اقامته في مصر الشهر المقبل وقال: بطولة العالم بمصر في موعده ولن يتم تأجيله وكورنا لن تهزمنا اذا اتخاذنا كافة الاجراءات وتابع :الاتحاد الدولى ساعد مصر على ابقاء البطولة في موعدها بتشكيل فريق عمل خاص بالكوفيد للرد على كافة اسئلة الاتحادات والوزراء والسفراء الخاصة بالإجراءات الوقائية

واستعرض مصطفى خلال المؤتمر الذي عقدته ع وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة الاستعلامات كافة تفاصيل الخطط التنفيذية الخاصة باستضافة بطولة العالم لكرة اليد و خطط الإجراءات والضوابط الاحترازية الخاصة بوزارة الصحة المصرية وذلك فيما يتعلق باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وجميع المشاركين في البطولة وعرض خطة التواجد الجماهيرى ومنظومة التذاكر لكافة الصالات وعرض تقديمي يتضمن اخر تطورات الصالات المستضيفة للبطولة وصالات التدريب الفرعية.