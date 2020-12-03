شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يطلب إقامة وديتين لتجهيز «عبدالشافي» و«عبدالعزيز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب البرتغالي، جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، من الجهاز الإداري للفريق، تجهيز مباراتين وديتين، يخوضهما الفريق خلال الفترة المقبلة، لإشراك الثنائي محمد عبدالشافي ومحمود عبدالعزيز، خلالهما.

وفقًا للجهاز الطبي للفريق، فإن «عبدالشافي»، بات جاهز للمشاركة في المباريات الرسمية، بعد تعرضه للإصابة، أمام الأهلي، في المباراة قبل الأخيرة، التي أقيمت بين الفريقين في الدوري، فيما انتظم محمود عبدالعزيز، في التدريبات الجماعية.

ويفضل الجهاز الطبي إشراك «عبدالشافي» ومحمود عبدالعزيز، في بعض من المباريات الودية، خلال الأيام المقبلة، للتغلب على فوبيا الإصابة، التي تسيطر على اللاعبين، المبتعدين عن الملاعب لفترات طويلة.