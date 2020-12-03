شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مسؤول بالاتحاد السكندري: الجهاز الفني يخشى من تكرار إصابات حسام عاشور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم حسام عاشور، لاعب الوسط المدافع، في تدريبات فريقه الاتحاد السكندري بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية بشد في العضلة الخلفية.

وكان «عاشور» قد انضم إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري خلال الفترة الماضية ليكون احد العناصر الأساسية التي سيعتمد عليها الجهاز الفني خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لمصدر مسؤول -رفض ذكر إسمه- فإن «عاشور» لا يتحمل مشقة التدريبات، وهو السبب الرئيسي في الإصابة التي تعرض لها، ويخشى الجهاز الفني أن تتكرر إصاباته في الفترة المقبلة مثلما كان يحدث معه في الأهلي قبل أن يتم الاستغناء عنه.