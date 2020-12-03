شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة جديدة في الزمالك لتحفيز اللاعبين للفوز بالدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مسؤولو لجنة الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع جايمي باتشيكو، عقب عودة الفريق، من الراحة السلبية، التي حصلوا عليها، عقب انتهاء بطولة كأس مصر.
واتفق مسؤولو لجنة الكرة، علي وضع لائحة جديدة للفريق، في الموسم الجديد، من اجل تحفيزهم علي الفوز ببطولة الدوري، والبطولة الافريقية.
وتضم لجنة الكرة، الثلاثي ايمن يونس، واشرف قاسم، وعبد الحليم علي.
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