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الأهلي يجري تحليل «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، تحليل رابيد تيست استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.


وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست» قبل السفر إلى الإسكندرية؛ للدخول في معسكر مغلق ضمن تحضيرات الجهاز الفني لمواجهة الطلائع.
وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، قد أكد سلبية المسحة الطبية التي أجراها محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.


وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف في نصف نهائي البطولة.

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