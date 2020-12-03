الأهلي يجري تحليل «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، تحليل رابيد تيست استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست» قبل السفر إلى الإسكندرية؛ للدخول في معسكر مغلق ضمن تحضيرات الجهاز الفني لمواجهة الطلائع.
وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، قد أكد سلبية المسحة الطبية التي أجراها محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف في نصف نهائي البطولة.
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