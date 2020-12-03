شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يستقر على عدم ضم لاعبين من الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أستقر مسئوولو الاتحاد السكندري على عدم التعاقد مع لاعبين من الأهلي والزمالك خلال الموسم المقبل. ويأتي ذلك بسبب عدم قناعة حسام حسن، المدير الفني، بمستوى اللاعبين اللذين تم الاستغناء عنهم من جانب القطبين، في ظل رغبته في عدم ضم أي لاعب لن يستفيد منه الفريق في الموسم المقبل. الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يستقر على عدم ضم لاعبين من الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.