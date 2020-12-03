شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطلب التعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب حسام حسن، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، من محمد مصيلحي، رئيس النادي، التعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر قبل غلق باب القيد، لتدعيم صفوف زعيم الثغر في الموسم الجديد .

ووفقًا لمصدر مسؤول داخل نادي الاتحاد، فإن المجلس يفاوض أكثر من لاعب من أجل التعاقد مع احدهم لتنفيذ رغبة الجهاز الفني، خصوصًا بعد فشل التعاقد مع كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، الذي يفضل عدم اللعب في الدوري المصري بعد رحيله عن القلعة البيضاء.