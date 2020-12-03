شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطلب التعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب حسام حسن، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، من محمد مصيلحي، رئيس النادي، التعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر قبل غلق باب القيد، لتدعيم صفوف زعيم الثغر في الموسم الجديد .
ووفقًا لمصدر مسؤول داخل نادي الاتحاد، فإن المجلس يفاوض أكثر من لاعب من أجل التعاقد مع احدهم لتنفيذ رغبة الجهاز الفني، خصوصًا بعد فشل التعاقد مع كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، الذي يفضل عدم اللعب في الدوري المصري بعد رحيله عن القلعة البيضاء.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
116,724
-
تعافي
102,949
-
وفيات
6,694
كانت هذه تفاصيل خبر حسام حسن يطلب التعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.