«باتشيكو» يحدد برنامجًا خاصًا للارتقاء بالقدرات البدنية لـ «المثلوثي»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد البرتغالي، جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، برنامج تدريبي خاص للتونسي حمزة المثلوثي، لتجهيزه للمشاركة مع الفريق في مباريات الدوري.
وانضم «المثلوثي» حديثاً لصفوف الفريق لتجهيزه للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خصوصًا وأنه من أصحاب الخبرات الكبيرة التي يعول عليها الجهاز الفني، خلال الفترة المقبلة وخصوصًا في البطولة الأفريقية.
ويشتمل البرنامج التأهيلي، الذي حدده «باتشيكو»، أداء اللاعب، المران على فترتين الاولي مع اللاعبين، والثانية بمفرده في صالة الجيمانزيوم، للارتقاء بقدراته البدنية.
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