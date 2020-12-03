شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يطلب تدعيم خط وسط الزمالك بلاعب جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار أحمد بكري، في مفاوضات مع لاعب وسط مدافع.

وطلب البرتغالي، جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، تدعيم خط الوسط، بلاعب وسط مدافع، خصوصًا بعد بيع محمد حسن، لاعب الوسط، لفريق سيراميكا كليوباترا.

وعرضت لجنة الكرة على المدير الفني ثلاثة لاعبين ليفاضل بينهما حتي يتم قيده في القائمتين المحلية والأفريقية.