شكرا لقرائتكم المحكمة الرياضية ترفض طعن الإسماعيلى على غرامة الـ 20 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد الكرة والنادى الإسماعيلى اخطاراً من المحكمة الرياضية الدولية يفيد برفض الطعن المقدم من الإسماعيلى ضد نادى نجوم المستقبل، بعد تغريم الدراويش 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالى والإسماعيلى والزمالك السابق، وأعلن المستشار مجدى المتناوى المحامى الدولى ومحامى نادى نجوم المستقبل قرار رفض طعن الاسماعيلى ووجوب دفع القلعة الصفراء 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن، لاعب فريق بيراميدز، لصالح نادى نجوم المستقبل الذى يلعب حالياً فى دورى القسم الثانى.

وفى وقت سابق، قدم النادى الإسماعيلى طعناً للمحكمة الرياضية الدولية ضد قرار تغريمه 20 مليون جنيه فى أزمة اللاعب إبراهيم حسن، حيث تقدم المحامى السويسرى المكلف من الدراويش بإجراءات الطعن بناءاً على تكليف من نصر عزام المحامى الدولى الذى كلفته إدارة النادى الاصفر بالدفاع عن حقوق الاسماعيلى فى هذا الملف .

وسادت حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، بعد قرار المحكمة الدولية الرياضية بتغريم النادى 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن، لاعب فريق بيراميدز، لصالح نادى نجوم المستقبل الذى يلعب حالياً فى دورى القسم الثانى، لاسيما أن بعض أعضاء مجلس إدارة الإسماعيلى يرفضون تحمل خزينة النادى قيمة العقوبة، مطالبين إبراهيم عثمان بتحمل الغرامة المالية، خاصة أنه كان صاحب قرار بيع اللاعب، فيما اشترط باقى أعضاء المجلس الحصول على موافقة مكتوبة من إدارة نادى النجوم قبل بيع اللاعب.

كانت لجنة شؤون اللاعبين فى اتحاد الكرة حكمت بأحقية النجوم فى 2.5 مليون جنيه، و500 ألف دولار، كجزء من قيمة الصفقة والشرط الجزائى المبرم فى عقد ثلاثى بين اللاعب والنجوم والإسماعيلى إبان انتقال اللاعب للدراويش، تضمن طعن نادى النجوم رفض الحصول على المبلغ الذى حددته لجنة شئون اللاعبين وهو 12 مليون جنيه، وأحقيته فى الحصول على مبلغ أكبر من ذلك.

ولعب إبراهيم حسن فى نادى النجوم قبل أن ينتقل إلى الإسماعيلى فى 2013 ومنه إلى الزمالك مطلع موسم 2018 – 2019.