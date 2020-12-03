شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن غياب الحاوى وديانج وريان عن نهائى الكأس استمرار إيجابية كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش، بنهائي كأس مصر.

وجاءت تحاليل محمد شريف مهاجم الفريق، بنتيجة سلبية، ليتعافى اللاعب من فيروس كورونا المستجد، ويستعد لنهائي مسابقة الكأس.

كما أظهرت المسحة التي خضع لها لاعبو النادي الأهلي استمرار إيجابية مسحة أليو ديانج ووليد سليمان وأحمد ياسر ريان.

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، قرر إستعادة خدمات محمد شريف بعد انتهاء إعارته إلى إنبي، من أجل تدعيم الفريق في الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يشارك اللاعب في تدريبات الفريق اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقررة السبت المقبل، في نهائي كأس.