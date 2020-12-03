شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيل مكثف لحمزة المثلوثي فى الزمالك استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لفريق الزمالك والمنضم حديثا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لبرنامج تأهيل مكثف بداية من السبت المقبل فور عودة الفريق للتدريبات، لتجهيزه للمشاركة فى مباريات الموسم الجديد والتى تنطلق بمواجهة الزمالك والمقاولون فى الأسبوع الأول للدورى.

حمزة المثلوثي انضم لتدريبات الزمالك عقب مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتم قيده فى القائمة المحلية والأفريقية للزمالك بعد وصول بطاقته الدولية من نادي الصفاقسي التونسي.

من جهته كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادى لم ترفض بشكل قاطع فكرة انضمام أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق، ومازالت هناك احتمالية لانضمام نجم الأهلي للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف المصدر أن رفض فكرة التعاقد مع أحمد الشيخ التى ظهرت أمس نتيحة التصويت داخل لجنة الكرة بالنادي، ورفض كل من محمد عطية عضو اللجنة المعينة وعبد الحليم على وأشرف قاسم أعضاء لجنة الكرة، فيما كان الرأى الوحيد المتحمس لانضمام أحمد الشيخ هو أيمن يونس رئيس لجنة الكرة، وسيتم طرح الأمر مرة أخرى للتصويت داخل اللجنة المعينة لإدارة النادى ولجنة الكرة خلال الساعات المقبلة لحسم موقف اللاعب بصفة رسمية.