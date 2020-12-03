شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض المجازفة بأجاى أمام الطلائع فى نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المجازفة بجونيور أجاى مهاجم الفريق خلال مواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها بعد غد السبت فى نهائي بطولة كأس مصر، وغاب أجاى عن مواجهة فريقه أمام الاتحاد السكندرى بنصف نهائي بطولة كأس مصر والتي أقيمت الثلاثاء الماضي وحسمها المارد الأحمر لصالحه بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى الأنكل خلال مباراة الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأكد الجهاز الطبي أن إصابة أجاى ليست بسيطة وسيحتاج اللاعب لفترة علاج لن تقل عن أسبوعين.

ويخضع أجاي لاختبار طبي جديد على هامش مران الأهلي اليوم، الخميس، لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه بالتحديد.

فى الوقت الذى رفض أحمد الشيخ، لاعب الأهلي الراحل عن صفوف فريقه، عرضاً جديداً من نادى سيجما التشيكى تضمن ضعف الراتب الذى كان سيحصل عليه في العرض الأول، وأرسل النادي التشيكي عرضاً رسمياً للأهلي منذ أيام طلب فيه استعارة الشيخ لمدة موسم ونصف، وهو العرض الذى تم قبوله من الأهلي قبل أن يعلن اللاعب رفضه ليتم فسخ العقد معه فى نهاية الأمر.

وخاطب نادي سيجما أحمد الشيخ مُجدداً لضمه فى صفقة انتقال حر مع مضاعفة الراتب بعد توفير المبلغ الذى كان سيتم دفعه للأهلي، إلا أن اللاعب رفض العرض مُجدداً مفضلاً الاستمرار فى الدوري المصري بالموسم الجديد، وعقد أحمد الشيخ جلسة مع مسئولي الزمالك أمس شهدت توقيعه على عقود مبدئية إلا أنه مازال هناك خلاف حول المقابل المادى، لتدخل عدة أندية أخرى فى المفاوضات أبرزها بيراميدز وسيراميكا.

وأرسل النادى الأهلى القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم إلى اتحاد الكرة ولم تشمل الثلاثى ‏‏«أليو بادجى، وصالح جمعة، وأحمد الشيخ».، وفى ذات السياق فسخ صالح جمعة لاعب النادى الأهلى عقده مع الأهلى بالتراضى بعد الجلسة التى جمعت وكيله بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة ولم يحضر صالح جمعة الجلسة نظرا لإصابته بفيروس كورونا وقتها إلا أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالحضور خلال فعاليات الجلسة.