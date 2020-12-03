شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد يؤكد تخصيص طبيب مصرى لكل منتخب بالبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر يناير المقبل، أنه سيوجد طبيب مصرى مرافق لكل منتخب، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف حازم خميس، على هامش المؤتمر الذى تعقده وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان تفاصيل الخطط التنفيذية الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد يناير 2021، أن الحجر الصحى إجبارى لجميع الأطراف المعنية التى تشارك فى الحدث سواء اللاعبين أو عاملى الصالات والفنادق والحكام والسائقين والإعلاميين، وكل من يتواجد فى الحدث، مع عمل مسحة طبية كل 72 ساعة تصل إلى 20 ألف مسحة خلال البطولة للجميع .

وأشار حازم خميس إلى تخصيص من 4 إلى5 غرف داخل كل فندق للعزل فى حال ثبوت وجود أى فرد أصيب بالفيروس، وإضافة معمل فرنسى من أوروبا أيضا، مع العلم ان صالات كبار الزوار غير مسموح بالتواجد فيها دون عمل مسحة طبية

وشهد المؤتمر حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد وضياء رشوان نقيب الصحفيين و سفراء الدول المشاركة فى البطولة بالقاهرة.

وتتضمن فعاليات المؤتمر التواصل عبر الفيديو كونفرانس مع جميع السادة رؤساء الاتحادات الوطنية لكرة اليد للدول المشاركة فى البطولة.

وشهد المؤتمر استعراض خطط الإجراءات والضوابط الاحترازية الخاصة بوزارة الصحة المصرية وذلك فيما يتعلق باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وجميع المشاركين فى البطولة وعرض خطة التواجد الجماهيرى ومنظومة التذاكر لكافة الصالات وعرض تقديمى يتضمن اخر تطورات الصالات المستضيفة للبطولة وصالات التدريب الفرعية.