شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم يعلن رفض رحيل مصطفى محمد وموعد تمديد عقد ساسى وموقف زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف قاسم، المشرف على الكرة فى نادى الزمالك، أن الزمالك لن يفرط فى أى لاعب مميز، وسيتم عقد جلسة مهمة مع فرجانى ساسى السبت أو الأحد المقبل لتجديد عقده. وقال قاسم فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر، "عبدالحليم على أنهى صفقة أمير عادل لمدة 4 سنوات، ووضعنا بنداً فى العقد وسوف يتم تفعيله بعد الكشف الطبى، ولابد من الناحية الفنية لباتشيكو لأنه هو صاحب الرأى الأخير فى الملف".

وأضاف قاسم، "لن أقول إنه تحت اختبار فني، ولكن الأمر يخضع لرؤية باتشيكو، نشعر بأن أمير عادل لاعب جيد، وقعنا معه، وتفعيل العقد مرهون بالرؤية الفنية لباتشيكو".

وتابع أشرف قاسم، "فرجانى ساسى سنجتمع معه السبت أو الأحد، بعد عودة الفريق من الراحة، وسنحاول تجديد العقد.. والحمد لله تم توفير المستحقات المتأخرة، وخلال يومين سيتم وضعها فى حسابات اللاعبين".

وحول موقف أحمد الشيخ قال قاسم، "نحن كمسئولين لم نتحدث عن الأمر، هناك لاعبون كثيرون معروضون على الزمالك، والوحيد الذى جلسنا معه كان أمير عادل، كما أن صالح جمعة كان معروضا على النادى أيضا".

وأشار أشرف قاسم إلى أنه "لدينا مشاكل أخرى، والأولويات دفع المستحقات المتأخرة، فالأفضل دفع الرواتب للاعبين بدلا من شراء صفقات جديدة، يجب حل الأزمات أولًا، ومن ثم النظر فى الأمور الأخرى، الفريق شبه متكامل، والاختيارات قليلة، وهناك لاعبون قادرون على اللعب فى أكثر من مركز".

وأكد أشرف قاسم أن "باتشيكو سيكمل مهمته بشكل طبيعي، ولا يوجد تواصل مع إسماعيل يوسف المشرف السابق، وأحمد زاهر المدير الإدارى يقوم بتوضيح كافة الأمور لنا".

وحول الأنباء التى ترددت عن رحيل زيزو قال قاسم، "الشائعات تطارد اللاعبين المميزين، زيزو عقده مستمر لمدة موسمين، وهو لاعب جيد وصنع اسمه داخل النادي، ولا أعتقد أنه يفكر فى الرحيل، نريد الاستعداد لمباريات الدوري، نسعى توفير الأجواء الهادئة للاعبين".

وبسؤاله عن حقيقة احتراف مصطفى محمد قال، "متمسكون بوجوده، وسنقوم بتعديل عقده، واللاعب سيكمل مسيرته هو وباقى المجموعة، ومعه حسام أشرف وأسامة فيصل.. الزمالك فى احتياج لمصطفى محمد، ولن نفرط فيه مطلقا".

وتأهل طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه إلى نهائى كأس مصر، بعد فوزه على الزمالك، وذلك بعدما تأهل إلى دور نصف نهائى كأس مصر عقب فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية فى ربع النهائى، بنتيجة 3 / 1 بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وذلك بعدما استهل الطلائع مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على دكرنس بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم عبور مصر للمقاصة، بهدف دون رد، فى دور الـ16 من منافسات كأس مصر.