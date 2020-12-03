شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة المصرى يفتتح البطولة العربية الأولى للألعاب الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، منافسات البطولة العربية الأولى للرياضات الإلكترونية عبر الإنترنت بمشاركة لاعبين من 16 دولة عربية هى مصر والسعودية والإمارات وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا وفلسطين ولبنان والأردن والكويت والعراق واليمن والبحرين وسلطنة عمان.

تقام البطولة بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب حيث تم تكليف وزارة الشباب والرياضة فى مصر بتنظيم البطولة بإشراف فنى من الاتحاد العربى للرياضات الإلكترونية وإشراف تنظيمى لوجستى من الاتحاد المصرى للعبة.

أقيم حفل الافتتاح الافتراضى عبر تقنية الاتصال المرئى زووم تضمنت كلمة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المصرى الذى توجه بالشكر إلى جامعة الدول العربية ممثلة فى الأمين العام أحمد أبو الغيط والأمانة العامة الفنية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية مثمنا جهود وتعاون الاتحاد العربى للرياضات الإلكترونية وأشاد بالمشاركة الواسعة من شباب 16 دولة عربية مما يعكس الانتشار الكبير الذى تشهده الرياضات الإلكترونية بين الشباب فى مختلف البلدان العربية ثم أعلن الوزير المصرى رسميا افتتاح البطولة وانطلاق المنافسات وتمنى التوفيق لجميع المشاركين .

من جانبه توجه صاحب السمو الملكى الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاتحاد العربى للرياضات الإليكترونية بالشكر إلى المشاركين والمنظمين والقائمين على البطولة والشركاء الاستراتيجيون والرعاة على جهودهم ومساهماتهم فى إنجاح البطولة، مؤكدا أن الرياضات الإلكترونية حققت طفرة كبيرة على مستوى العالم العربى خلال السنوات القليلة الماضية ولهذا بادر الاتحاد العربى للرياضات الإلكترونية إلى القيام بواجباته نحو إدارة منظومة الرياضات الإلكترونية فى الوطن العربى فى إطار الحرص على تعظيم الإيجابيات ونشر الألعاب الإلكترونية بصورة مدروسة مع تجنب السلبيات وذلك من خلال تشكيل لجان متخصصة واحترافية لتنظيم المسابقات ووضع اللوائح والقوانين المنظمة للألعاب الإلكترونية فى الوطن العربى، مؤكدا أن الاتحاد العربى للرياضات الإلكترونية سوف يوفر كل الدعم الفنى لإنجاح البطولة وكافة برامج وأنشطة الألعاب الإلكترونية العربية .

من جهته نقل عبد المنعم الشاعرى مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية مؤكدا حرص إدارة الشباب والرياضة والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على الاهتمام بالرياضات الإلكترونية وتشجيع الشباب العربى على ممارسة الألعاب الإلكترونية.

وألقى شريف عبد الباقى رئيس الاتحاد المصرى للرياضات الإلكترونية، كلمة أشاد فيها بتجاوب جامعة الدول العربية وإدارة الشباب والرياضة فى دعم الرياضات الإلكترونية العربية لما لها من فوائد عديدة للشباب العربى وتلبية طموحاته نحو مواكبة التطور التكنولوجى من خلال الألعاب الإلكترونية.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد تشكلت برئاسة الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الرياضة فى مصر ونائبه هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد العربى للرياضات الإلكترونية، وشريف عبد الباقى رئيس الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية رئيسا تنفيذيا للبطولة ومحمود عبد العزيز مدير إدارة الاتحادات الرياضية للألعاب النوعية رئيس للجنة الإدارية ومحمد عبد النبى للشؤون المالية وعمر خالد للشؤون الفنية، وقد تم اعتماد ثلاثة ألعاب هى فيفا 21 وفورتنايت ولييج اوف ليجند.