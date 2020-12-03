شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب فيفا لاعتماد 58 حكما جديدا للفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا من أحل اعتماد 58 حكما جديدا لتطبيق تقنية حكم الفيديو var للموسم الجديد، وإرسال مسئولى فيفا للجنة لمتابعة اختبارات الحكام سواء عن طريق الحضور أو عن طريق الأون لاين من أجل منحهم رخصة حكم الفيديو.

وتقام محاضرات للحكام خلال الفترة الحالية عن طريق لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج ومنحهم الدورات الخاصة بتقنية حكم الفيديو.

في سياق مغاير استقر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على تشكيل لجنة داخل الجبلاية للتجهيز لمئوية اتحاد الكرة في ديسمبر وتحديداً يوم 3 من نفس الشهر حيث تأسس اتحاد الكرة في عام 1921، وانضم بعدها بعامين إلى الاتحاد الدولي في 1923 ، حيث يبحث مسئولو اللجنة الخماسية عن مباراة ودية أمام أحد المنتخبات العالمية ، أوالتجهيز لمواجهة منتخب يضم نجوم العالم من المعتزلين .

كما تقرر إقامة احتفالية كبري في مئوية الجبلاية لتكريم الرموز الرياضية التي تواجدت في اتحاد الكرة من رؤساء مجالس و أعضاء مروراً بأفضل الموظفين وأيضا تكريم المنتخبات الوطنية والمدربين الكبار الذىن حققو تاريخ مصر الكروى ونجوم الرياضة من اللاعبين والإعلاميين.