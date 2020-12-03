شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يضع برنامجًا خاصًا لأمير عادل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو، المدير الفني، برنامج تأهيلي خاص لأمير عادل، المنضم حديثًا لصفوف القلعة البيضاء في صفقة انتقال حر.

كان عبدالحليم على، مدير الكرة بالزمالك وعضو لجنة الكرة، قد عقد جلسة مع اللاعب تم التوقيع خلالها على عقود انضمامه للفريق في صفقة انتقال حر ولمدة 4 مواسم.

وينتظر أن يحضر اللاعب لمقر القلعة البيضاء، اليوم الخميس، لإعلان انتقاله للزمالك بشكل رسمي.