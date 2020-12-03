شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في إنبي بسبب إصابة لاعبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكدت إصابة أحمد يوسف، لاعب وسط إنبي، بقطع في الرباط الصليبي، بعد خضوع اللاعب لفحوصات طبية خلال الساعات الماضية. وأبدى حلمي طولان، المدير الفني للفريق البترولي، تخوفه من غياب اللاعب بسبب إمكانياته المتميزة التي كانت ستؤهله للعب أساسيًا في الموسم الجديد. الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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