شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أولمبياد طوكيو.. اليابان تسعى لتحقيق إنجاز في مونديال اليد 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسابيع تفصلنا عن انطلاق بطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل 2021، وتشهد البطولة منافسة قوية بين 32 منتخب من كل دول العالم.



ويستعد منتخب اليابان للمشاركة بقوة في المونديال، إذ قال داجور سيجوردسون، مدرب المنتخب، للموقع الرسمي للاتحاد الدوليإننا «نريد أن نقدم مستوى أفضل من المرة السابقة، حين حللنا في المركز الـ24، وكذلك نريد أن نقدم اليابان بطريقة إيجابية، وبكرة يد ممتعة تمنحنا الأمل للأولمبياد في الصيف المقبل».



كما وصف صاحب الـ47 عام فريقه بأنه مليء بالسرعة ولديه طريقته الخاصة في الملعب، وأن حصولهم على برونزية اسيا يعد دليلًا على تطورهم بعد الحلول في المركز الأخير ببطولة العالم الماضية، وهو يؤمن أن الفريق يتحسن رغم افتقاده خبرة اللعب في المباريات الكبرى.



وأضاف سيجوردسون:«فريقي ينافس ضمن مجموعة قوية تضم كرواتيا وقطر وأنجولا، ولسوء الحظ وبسبب جائحة كورونا ألغيت لنا مباريات ودية كثيرة، سنسافر بشكل مباشر من اليابان إلى مصر دون التوقف في أوروبا، وسنقيم كل تحضيراتنا في طوكيو».