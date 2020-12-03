موقع مغربي: كاف يستقر على تأجيل السوبر الإفريقي لهذا الموعد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر موقع 360 سبورت المغربي، تقريراً الخميس، أكد من خلاله نية الاتحاد الأفريقيى لكرة القدم كاف، بتأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان لتقام يوم 18 دسمبر الجاري بالقاهرة بدلا من 10 من الشهر ذاته. ويدرس الكاف تأجيل المباراة لتقام يوم 18 دجنبر الجاري في مصر بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا ونهضة بركان بطل كأس الكاف. كان فريق نهضة بركان قد أعلن أنه يرفض خوض مباراة السوبر الإفريقي بالقاهرة، وهو ما رفضه الأهلي الذي تمسك بإقامة السوبر الإفريقي على ملعب بطل دوري الأبطال الإفريقي. الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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