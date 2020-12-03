شكرا لقرائتكم حسن مصطفى: نعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء لتحديد أعداد جماهير مونديال اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد على عقد إجتماع خلال الساعات المقبلة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء من أجل تحديد أعداد الجماهير التى ستحضر منافسات مونديال مصر ، وذلك على هامش المؤتمر التى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة الاستعلامات للإعلان عن كافة تفاصيل الخطط التنفيذية الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد يناير 2021 .

وأشار حسن مصطفى إلى أنه حتى الآن العدد المعلن 30% من سعة كل صالة ، قائلا: إن جميع الأمور تسير فى الطريق الصحيح لذلك لا يوجد أى نية لتأجيل البطولة مطلقا ، مشيرا الى ان الدولة المصرية تدعم البطولة بشكل كبير و توفر كل السبل من اجل حماية جميع المنظومة ، مشيرا الى ان ال ٣٢ دولة أكدت المشاركة .

وشهد المؤتمر حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة و حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد و ضياء رشوان نقيب الصحفيين و سفراء الدول المشاركة فى البطولة بالقاهرة .

ويتضمن فعاليات المؤتمر التواصل عبر الفيديو كونفرانس مع جميع السادة رؤساء الاتحادات الوطنية لكرة اليد للدول المشاركة فى البطولة و إعلاميين أوروبيين .

وشهد المؤتمر استعراض خطط الإجراءات والضوابط الاحترازية الخاصة بوزارة الصحة المصرية وذلك فيما يتعلق باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وجميع المشاركين فى البطولة وعرض خطة التواجد الجماهيرى ومنظومة التذاكر لكافة الصالات وعرض تقديمي يتضمن اخر تطورات الصالات المستضيفة للبطولة وصالات التدريب الفرعية.

ألتقي مؤخرا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد، بحضور هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة حسين لبيب مدير البطولة ، في إطار الإجتماعات الدورية الأسبوعية التي يعقدها وزير الشباب والرياضة من أجل الوقوف على الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة وخروجها بالمظهر اللائق لسمعة ومكانة مصر عالمياً، وتناول اللقاء التذاكر التي سيتم طرحها للجماهير، وبطاقات التشجيع بالإضافة إلى عملية دخول وخروج الجماهير والإجراءات الخاصة به.

وأكد صبحي أن الأولوية هى عملية تأمين دخول وخروج الجماهير، بالإضافة إلى إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمساعدة الجماهير التي ستؤازر المنتخب المصري خلال مشواره بالبطولة، مضيفاً أن اللجنة تتناقش في جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة من أجل الانتهاء في الوقت المحدد من جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة المقرر إقامتها في يناير المقبل.

حضر اللقاء الدكتور احمد الشيخ رئيس لجنة الإتصال الحكومي للبطولة، المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة، الاستاذ مجدي رشدي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الشباب والرياضة، وممثلون عن شركة تذكرتي .