شكرا لقرائتكم محمد شريف يعلن تعافيه من فيروس كورونا قبل نهائى كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد شريف مهاجم الاهلى تعافيه من فيروس كورونا ، حيث كتب عبر حسابه على تويتر :"الحمد لله مسحة سلبية" ليؤكد جاهزيته للمشاركة مع المارد الاحمر فى نهائى كأس مصر .

ويرفض الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المجازفة بجونيور أجاى مهاجم الفريق خلال مواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها بعد غد السبت فى نهائي بطولة كأس مصر، وغاب أجاى عن مواجهة فريقه أمام الاتحاد السكندرى بنصف نهائي بطولة كأس مصر والتي أقيمت الثلاثاء الماضي وحسمها المارد الأحمر لصالحه بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى الأنكل خلال مباراة الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأكد الجهاز الطبي أن إصابة أجاى ليست بسيطة وسيحتاج اللاعب لفترة علاج لن تقل عن أسبوعين.

ويخضع أجاي لاختبار طبي جديد على هامش مران الأهلي اليوم، الخميس، لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه بالتحديد.

فى الوقت الذى رفض أحمد الشيخ، لاعب الأهلي الراحل عن صفوف فريقه، عرضاً جديداً من نادى سيجما التشيكى تضمن ضعف الراتب الذى كان سيحصل عليه في العرض الأول، وأرسل النادي التشيكي عرضاً رسمياً للأهلي منذ أيام طلب فيه استعارة الشيخ لمدة موسم ونصف، وهو العرض الذى تم قبوله من الأهلي قبل أن يعلن اللاعب رفضه ليتم فسخ العقد معه فى نهاية الأمر.