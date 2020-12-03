تشلسي يحسم الصدارة برباعية جيرو وكراسنودار إلى يوروبا ليغ

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باريس: سجل الفرنسي أوليفييه جيرو "سوبر هاتريك" ليقود فريقه تشلسي الإنكليزي لفوز كاسح على مضيفه إشبيلية الإسباني 4-صفر وإلى صدارة المجموعة الخامسة لدوري أبطال اوروبا بكرة القدم، وذلك ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات التي شهدت تأهل كراسنودار الروسي إلى دور الـ32 للدوري الأوروبي بفوزه على ضيفه رين الفرنسي 1-صفر.

في المباراة الأولى سجل جيرو الرباعية (سوبر هاتريك) في الدقائق 8 و54 و74 و83 (من ركلة جزاء).

وكان فريقا تشلسي وإشبيلية حسما بطاقتي المجموعة في الجولة الماضية، ورفع النادي اللندني رصيده إلى 13 نقطة، مقابل 10 نقاط لإشبيلية و4 لكراسنودار ونقطة وحيدة لرين.

وضمن الـ"بلوز" صدارة المجموعة بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة الأخيرة الثلاثاء القادم ضد ضيفه كراسنودار، في الوقت الذي يحل إشبيلية ضيفًا على رين.

ولم ينتظر تشلسي كثيرا قبل طرق مرمى مضيفه، بعد تمريرة بينية من الألماني كاي هافيرتس لجيرو الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد بيسراه على يمين الحارس ألفونسو باستور (8).

واضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني بعد كرات متبادلة بين الإيطالي جورجينيو والكرواتي ماتيو كوفاشيتش أنهاها بتسديدة خاطفة (54).

وجاء الهدف الثالث من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية إلى قلب منطقة الجزاء من مواطنه البديل نغولو كانتي (74).

واختتم جيرو الرباعية بركلة جزاء في الدقيقة 83.

وهي المرة الأولى التي يسجل فيها جيرو في مباراتين متتاليتين في دوري الأبطال منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 حينما كان مع ارسنال، وبات اللاعب الأول في تشلسي الذي يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة منذ المدرب الحالي للفريق ونجمه السابق فرانك لامبارد في آذار/مارس 2010 ضد أستون فيلا، والأول في تاريخ الفريق في المسابقة الأوروبية.

كراسنودار إلى يوروبا ليغ

وفي المباراة الثانية خطف كراسنودار بطاقة التأهل إلى دور الـ32 للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بفوزه على رين بهدف دون رد سجّل السويدي ماركوس في الدقيقة 71.

وهو الفوز الأول للوافد الجديد إلى البطولة القارية في أولى مشاركاته بعد ثلاث خسارات وتعادل واحد.

وعمق كراسنودار من جراح ضيفه الذي يعاني على الصعيدين المحلي والقاري وكبّده الخسارة الخامسة في آخر ست مباريات مقابل تعادل واحد في جميع المسابقات، في حين هو الفوز الثاني للفريق الروسي في مبارياته الست الأخيرة التي تخللها اربع خسارات في مختلف المسابقات.

ولم تنفع السيطرة الميدانية لصاحب الأرض في الشوط الأول بهز شباك الفريق الفرنسي وانتظر حتى الدقيقة 71 لتسجيل الهدف بعد مجهود فردي من بيرغ إثر تمريرة من منتصف الملعب من البيلاروسي ألكسندر مارتينوفيتش.

ويعد كراسنودار الأكثر تعرضا للتسديدات (81 تسديدة) والأكثر تعرضا للتسديد على مرماه (33 تسديدة بين الخشبات الثلاث) أكثر من أي فريق آخر في دوري الأبطال أوروبا حتى الآن هذا الموسم.