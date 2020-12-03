إصابة لاعب إنبي بقطع في الرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن: تعرض لاعب فريق إنبي والمنتخب الأوليمبي أحمد يوسف، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال اللقاء الودي الذي جمع فريقه أمام سموحة. وبحسب ما كشف عنه مراسل "الخليج 365"، اليوم الخميس، فإن إصابة أحمد يوسف أوقفت انتقال محمد إسماعيل لاعب الفريق البترولي لفريق البنك الأهلي. وانتهت مباراة إنبي وسموحة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل جانب في إطار استعدادات الفريقين لبداية الموسم الجديد (2020 - 2021). واستطاع نادي إنبي تدعيم صفوفه بالتعاقد مع 8 لاعبين وهم رباعي أسوان (إبراهيم جلال ومحمود نعيم وإبراهيم القاضي وأحمد خالد) والمحترف التونسي القادم من فريق النجم الرياضي الساحلي زياد بوغطاس وصلاح ريكو القادم من فريق مصر المقاصة والمحترف البوركيني إسماعيل ساوادوجو. ومن المقرر أن يفتتح إنبي موسمه الجديد بمواجهة أسوان في إطار المرحلة الأولى من مسابقة دوري we المصري.

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