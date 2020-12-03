موعد مباراة ميلان وسيلتك اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يستعد فريق ميلان الإيطالي لمواجهة نظيره سيلتك الاسكتلندي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب سان سيرو "جيوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ميلان وسيلتك

وتنطلق مباراة ميلان وسيلتك في الدوري الأوروبي، في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وسيلتك

ستكون مباراة ميلان وسيلتك في الدوري الأوروبي منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 1.

يدخل ميلان بقيادة مديره الفني ستيفانو بيولي، مباراة سيلتك بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه على فيورنتينا بهدفين نظيفين، في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإيطالي، حيث لم يتعرض الفريق للهزيمة حتى الآن في مسابقة

الكالتشيو التي يتصدرها برصيد 23 نقطة.

ويسعى ميلان لخطف نقاط المباراة الثلاث وتحقيق الإنتصار أمام سيلتك لضمان التأهل إلى الأدوار القادمة بالدوري الأوروبي.

ويأمل الروسونيري في العودة لنغمة الفوز بالمسابقة الأوروبية من جديد، لا سيما بعد تعثره أمام ليل المتصدر في الجولتين السابقتين من دور المجموعات.

حاليًا يحتل ميلان المركز الثاني بجدول المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط جمعهما من الفوز في مباراتين و التعادل في لقاء والخسارة في مباراة , فيما يتذيل سيلتك الترتيب برصيد نقطة واحدة.