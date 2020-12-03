شاهد.. ملخص وأهداف مباراة برشلونة وفيرنكفاروزي بدوري الأبطال

حقق فريق برشلونة الإسباني، فوزًا كبيرًا على نظيره فيرنكفاروزي المجري، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عن المجموعة السابعة لدور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح الفرنسي أنطوان جريزمان التسجيل لفريق برشلونة بهدف أول في الدقيقة 14 بكعب القدم، بعدما تلقى تمريرة رائعة من زميله جوردي ألبا.

وفي الدقيقة 21، ،ضاعف مارتن برايثوايت من تقدم برشلونة بتسجيله الهدف الثاني، قبل أن يضيف الفرنسي عثمان

ديمبلي الهدف الثالث للفريق الكتالوني في الدقيقة 27 من ضربة جزاء.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 15 في المركز الأول وهو قد ضمن التأهل لدور الـ 16 من الجولة الماضية، فيما توقف رصيد فيرنكفاروزي عند نقطة وحيدة في المركز الرابع.

مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021 :

المجموعة الأولى

بايرن ميونخ (ألمانيا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - سالزبورج (النمسا) - لوكوموتيف موسكو

(روسيا)

المجموعة الثانية

ريال مدريد (إسبانيا) - شاختار (أوكرانيا) - إنتر ميلان (إيطاليا) - بوروسيا مونشنجلادباخ (ألمانيا)

المجموعة الثالثة

- بورتو (البرتغال) - مانشستر سيتي (إنجلترا) - أولمبياكوس (اليونان) - مارسيليا (فرنسا)

المجموعة الرابعة

ليفربول (إنجلترا) - أياكس (هولندا) - أتالانتا (إيطاليا) - ميتلاند (الدنمارك)

المجموعة الخامسة

إشبيلية (إسبانيا) - تشيلسي (إنجلترا) - كرسنودار (روسيا) - رين (فرنسا)

المجموعة السادسة

زينيت سان بطرسبرج (روسيا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - لاتسيو (إيطاليا) - كلوب بروج (بلجيكا)

المجموعة السابعة

يوفنتوس (إيطاليا) - برشلونة (إسبانيا) - دينامو كييف (أوكرانيا) - فيرينفاروش (المجر)

المجموعة الثامنة

باريس سان جيرمان (فرنسا) - مانشستر يونايتد (إنجلترا) - لايبزيج (ألمانيا) - باشاك شهير (تركيا)