تعرف على موعد السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، استقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي والتي تجمع بين الأهلي ونهضة بركان المغربي.
وذكرت صحيفة "LE 360" المغربية، أن كاف استقر على إقامة مباراة السوبر الأفريقي في يوم 18 من شهر ديسمبر الجاري، على أن تقام المواجهة في القاهرة.
وتوّج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقياللمرة التاسعة في تاريخه، عقب الفوز على غريمه الزمالك، مساء الجمعة الماضي، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليحصل الفريق الأحمر على لقبه الأفريقي التاسع.
بينما توج فريق نهضة بركان المغربي بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد.
مشاركة حسين الشحات في السوبر الأفريقي
وكان النادي الأهلي قد تلقى خطابًا رسميًا من الكاف، يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات لاعب الفريق مباراتين نتيجة الأحداث التي جرت عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك.
وأكد الكاف في خطابه على أن إيقاف حسين الشحات يسري اعتبارًا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2020-2021، مع التأكيد على أحقية اللاعب في المشاركة بشكل طبيعي في مباراة السوبر الأفريقي المقبلة أمام نهضة بركان.
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