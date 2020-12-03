شاهد.. تعليق زوجة أحمد الشيخ بعد رحيله عن الأهلي

علقت ندي محمد زوجة أحمد الشيخ صانع العاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق علي رحيل زوجها عن جدران القلعة الحمراء.

ونشرت ندي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لزوجها معلقة عليها قائلة : "كلامي ده كمشجعه للنادي الأهلي مش كزوجه أحمد الشيخ

كلنا عارفين امكانيات و مهارات

أحمد الشيخ و عارفين برضو إنه مأخدش فرصه حقيقيه في النادي عشان يظهر مهاراته زي ما كان في نادي المقاصه".

واضافت قائلة "احمد الشيخ اخد أفضل لاعب و هداف لموسم ٢٠١٦/٢٠١٧ و مع ذلك خلال تواجده الفتره دي كلها في

النادي لم يحدث منه اي تصرف يقلل منه او من النادي لذلك واجبنا نحو هذا الشخص ان نتمني له الخير في المرحلة القادمه و إن ربنا يوفقه في نادي آخر اي كان قراره".

واضافت قائلة : "كل واحد مسؤول عن قراراته و طموحاته و أهدافه في الحياه مثله كمثل اي شخص، ليس لنا الحق ان نختار له".

واختتمت قائلة :"ربنا يوفقك يا حبيبي في الخطوه المقبلة".