شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة إفريقا لكرة السلة للناشئين اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق، اليوم الخميس، منافسات بطولة إفريقيا لكرة السلة للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا، والتي يستضيفها استاد القاهرة.
ويستعد منتخب الفراعنة للناشئات لمواجهة منتخب مالي في تمام الرابعة عصرًا، بينما يواجه منتخب الناشئين فريق غينيا في تمام الثامنة مساءً.
وقد أعلن شريف عزمي، مدرب منتخب الناشئات، أسماء اللاعبات المشاركات في البطولة، وهن: فاطمة قابيل وسلمى بهجت وآية الفقي وساندي عبداللطيف وهاجر ياسين وحبيبة عبدالحميد وهالة ياسين ويارا حسين ومنة الله الغريني وفريدة مسعد وملك صادق وفريدة يوسف.
كما أعلن محمد الكرداني، مدرب منتخب الناشئين، أسماء اللاعبين المشاركين في البطولة، وهم: عمر الدياسطي وسليم العيسوي ومهاب عبداللطيف ومؤمن أبوزيد وسيف الدين مصطفى وإسماعيل يوسف وبلال الشقيري ومحمد المنسي وعبدالله أحمد ومالك عبدالجواد وعمر جنينة ومحمد بهجت.
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