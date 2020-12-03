شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة السابعة بدوري الأبطال: «برايثوايت» يكرر سجل «فيا» ورقم تاريخي لـ«رونالدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ برشلونة على مسيرته المثالية في دوري الأبطال هذا الموسم، مع تحقيقه الفوز الخامس على التوالي في المجموعة السابعة من المسابقة، بتغلبه على فيرينتسفاروشي المجري بنتيجة 3-0.

واستمرت نسبة انتصارات برشلونة في المجموعة عند 100%، وهو سجل لم يحققه أي فريق أخر في دوري الأبطال هذا الموسم.

ولم يحقق برشلونة الفوز في أول 5 جولات من مرحلة المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا منذ نسخة موسم 2002/2003، عندما حقق وقتها الفريق الفوز في جميع المباريات ال 6.

وأفتتح الفرنسي أنطوان جريزمان النتيجة في المباراة، مسجلًا للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف البطولات مع العملاق الكتالوني، في سلسلة لم يعرفها من قبل بقميص برشلونة، ويحققها للمرة الأولى منذ الفترة بين ديسمبر 2018 إلى يناير 2019 (بقميص أتلتيكو مدريد).

وسجل الدنماركي مارتين برايثوايت الهدف الثاني للضيوف ليصبح ثاني لاعب من برشلونة يسجل في اول مباراتين له مع الفريق في دوري الأبطال، بعد دافيد فيا (في 2010).

وسجل عثمان ديمبيلي الهدف الثالث من ركلة جزاء، ليكون برشلونة قد حصل على ركلة جزاء في جميع مبارياته ال 5 الأولى بمرحلة المجموعات هذا الموسم، في سجل لم يتحقق من قبل لأي فريق في تاريخ المسابقة.

وفي إيطاليا، حقق يوفنتوس انتصارًا كبيرًا على دينامو كييف الأوكراني بنتيجة 3-0، في مباراة شهدت تسجيل كريستيانو رونالدو لهدف من أهداف فريقه ال 3، ليعزز الهداف التاريخي للمسابقة من سجله التهديفي إلى 132 هدفًا.

وأصبح «رونالدو» هو ثالث لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 750 هدفًا (مع الأندية ومنتخب بلاده) بعد جوزيف بيكان (759) وبيليه (757)

وشهدت المباراة تسجيل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لـ هدف، ليتصدر قائمة الهدافين في المسابقة هذا الموسم مناصفة مع إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد. (6 أهداف لكل لاعب)

وأصبح ألفارو موراتا هو أول لاعب من يوفنتوس يسجل 6 أهداف في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال منذ دافيد تريزيجيه في موسم 2001/2002.