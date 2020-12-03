شكرا لقرائتكم خبر عن سحر عبد الحق: الكرة النسائية أصبحت جاذبة للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بادارة اتحاد الكرة ، والمشرف على الكرة النسائية ، سعادتها البالغة بانتهاء الموسم 2019-2020 بالنسبة للكرة النسائية بنجاح.



وأكدت عبدالحق، أن اللجنة الخماسية تعاونت مع الأندية من أجل استئناف المسابقة بعد التوقف بسبب جائحة «كورونا»، موجهة الشكر للأندية لتعاونهم بشكل جيد من أجل استئناف وإنهاء المسابقة بهذا الشكل.

وقالت «عبد الحق» إن الكرة النسائية أصبحت جاذبة للأندية، وأن الفترة الأخيرة تلقى الاتحاد طلبات من أندية كبيرة مثل طلائع الجيش والجونة والبنك الأهلي، مما سيعطي للدوري اهتماما إعلاميا بشكل جيد وقوي في المنافسة.

وذكرت أن الفترة الأخيرة شهدت تحركات على نطاق واسع من أجل نشر اللعبة بتوقيع بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم لإقامة دوري المدارس والجامعات، وأيضًا بروتوكول مع الاتحاد الإسترالي والنرويجي لعمل دورات تدريبية لمدربات كرة القدم النسائية.