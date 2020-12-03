شكرا لقرائتكم لجنة الكرة بالزمالك تبحث تعديل عقد شيكابالا وأوباما وأبو جبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضعت لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس وعضوية كل من أشرف قاسم وعبد الحليم علي ، 5 لاعبين تحت المنظار داخل فريق الزمالك لتوفيق وأضاعهم في الفريق مما يساهم في فرض مزيدا من الاستقرار في صفوف الزمالك خاصة بعد الخروج من كأس مصر وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.

لجنة الكرة التي تبدأ عملها يوميا من العاشرة صباحا ، تعمل علي قدم وساق من اجل تذليل الازمات والعقبات التي تواجه فريق الكرة، ووضعت اللجنة خطة كاملة لتفادي الفترة الحالية وضمان عدم تأثيرها علي مسيرة فريق الكرة.

بداية الملفات هو تجديد عقد الثنائي يوسف أوباما والتونسي فرجاني ساسي واللذان تنتهي عقودهما بنهاية الموسم المقبل ويحق لهم التوقيع في يناير المقبل لأي نادي وفقا للوائح الاتحاد الدولي " فيفا" .

اما الملف الثاني والذي يشهد مفاوضات مكثفة وهو تعديل القيمة المالية لعقود 3 لاعبين وهم محمد أبو جبل حارس المرمى ومصطفي محمد مهاجم الفريق ومحمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق ، حيث تعتبر قيمة عقود الثلاثي هي الأقل في الفريق مقارنة بزملائهم في مراكزهم.