شكرا لقرائتكم تفاصيل الاستعدادات النهائية لمونديال اليد مصر 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستعد مصر لإستقبال حدث عالمى خلال شهر يناير القادم بتنظيم بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 وسط تطبيق بروتوكولات و إجراءات احترازية قوية للحد من إنتشار فيروس كورونا و خروج البطولة على أكمل وجه .

و يرصد اليوم السابع الإستعدادات النهائية للمونديال فى التقرير التالى :

إنطلاق معسكر المنتخب المغلق

بدأ منتخب مصر معسكره المغلق أول ديسمبر الجارى تحت قيادة المدير الفنى الأسبانى روبرتو جارسيا باروندو وسط تقسيم المعسكر إلى 5 وحدات مابين تدريبات و جيمانيزيوم و محاضرات للاعبين وسط جدية بين الجميع داخل المعسكر من أجل ان يخرج المعسكر بصورة مثالية ويحقق الاهداف المرجوة منه لاسيما فى ظل عدم توافر مباريات ودية للمنتخب حاليا بسبب صعوبة مواجهة منتخبات ثوية بسبب جائحة كورونا .



تعيين مجدى أبو المجد مدربًا عامًا

كما قام مجلس إدارة إتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر بتعيين مجدى أبو المجد المدير الفنى لمنتخب الناشئين الحاصل على ذهبية مونديال مقدونيا 2019 مدربًا عامًا لخبراته المونديالية و قوة علاقته باللاعبين الشباب فى صفوف المنتخب .



مؤتمر موسع للإعلان عن كافة التفاصيل بحضور سفراء الدول

كما تعقد ظهر اليوم الخميس ، وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة الاستعلامات مؤتمرا صحفيا موسعا وذلك للإعلان عن كافة تفاصيل الخطط التنفيذية الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد يناير 2021 .

ويشهد المؤتمر الصحفى حضور السادة وزراء الشباب والرياضة والصحة والتعاون الدولي والسياحة والآثار ووزير الخارجية أو من ينوب عن سيادته ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد والسادة سفراء الدول المشاركة فى البطولة بالقاهرة .

وتتضمن فعاليات المؤتمر التواصل عبر الفيديو كونفرانس مع جميع السادة رؤساء الاتحادات الوطنية لكرة اليد للدول المشاركة فى البطولة.

وسيتم خلال المؤتمر استعراض خطط الإجراءات والضوابط الاحترازية الخاصة بوزارة الصحة المصرية وذلك فيما يتعلق باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وجميع المشاركين فى البطولة وعرض خطة التواجد الجماهيرى ومنظومة التذاكر لكافة الصالات وعرض تقديمي يتضمن اخر تطورات الصالات المستضيفة للبطولة وصالات التدريب الفرعية ويتم تنفيذ المؤتمر بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

بحث إقامة معسكر خارجي فى المجر

يبحث مسئولو اتحاد اليد برئاسة هشام نصر إقامة معسكر مغلق للمنتخب الأول فى المجر بالتنسيق مع سفير المجر فى مصر استعدادا لكأس العالم المقرر إقامته فى مصر يناير القادم، ومن المقرر أن يدخل المنتخب فى معسكر داخلي بدءًا من اليوم الثلاثاء بعد اجراء مسحة طبية للاطمئنان عن فيروس كورونا .

تذكرتى تبدأ سيستم التذاكر فى ديسمبر .

تستعد شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي بقوة لتجهيز السيستم الخاص ببيع تذاكر بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تنطلق في 13 يناير 2021 ومواصلة الإنجازات وسلسلة النجاحات التي تحققها الشركة في تنظيم بيع التذاكر خلال البطولات الكبري التي استضافتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة وأهمها أمم أفريقيا للكبار، ثم أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي حققت نجاحا ساحقا انتهي بتتويج المنتخب الاوليمبي بأمم أفريقيا.

ويعقد منتصر النبراوي رئيس مجلس ادارة تذكرتي اجتماعات يوميه مع احمد عباده رئيس قطاع العمليات و شادي مظهر رئيس قطاع الاحداث الرياضية من أجل خروج البطولة بشكل مشرف ومميز وتم الاتفاق على فتح سيستم بيع التذاكر في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر امام جميع منتخبات العالم المشاركة في البطولة كما كان الحال في البطولات السابقة التي تواجدت بها الشركة وخرجت بصورة مميزة نالت اشادة واستحسان الجميع علي سهولة حجز التذاكر والاماكن المخصصة لهم في المدرجات وسهولة الوصول للمدرج ودخول و خروج الجماهير من الاستاد.