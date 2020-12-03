شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوصل لاتفاق لفسخ عقد جيرالدو تحسباً لإتمام صفقة سيرينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو الأهلى جلسات مكثفة مع الأنجولى جيرالدو لبحث فسخ عقده تحسباً لإنهاء صفقة الأوروجويانى سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقى، والذى يدخل الأهلى فى مفاوضات مكثفة لضمه لتدعيم هجوم الفريق الأحمر فى الموسم الجديد، ويقترب جيرالدو من البقاء فى الأهلى حال عدم نجاح ضم سيرينو، حيث يعد الأخير هو الأجنبى الأوحد المطلوب من الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، إلا أن الإدارة الحمراء تحاول وضع كافة الاحتمالات خاصة أن الوقت ضيق حيث سيتم غلق باب القيد الأحد المقبل.

ويكثف مسئولو النادى الأهلى من مفاوضاتهم لضم جاستن سيرينو على أن يتم قيده على حساب جيرالدو، وذلك بعد قيد المغربى بدر بانون على حساب السنغالى اليو بادجي.

ورفع الأهلى عرضه لضم سيرينو لـ2 مليون دولار، فى الوقت الذى اشترط صن داونز فى بداية المفاوضات الحصول على 4 ملايين دولار للاستغناء عن سيرينو.

وتلقى النادى الأهلى خطابا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات لاعب الفريق مباراتين نتيجة الأحداث التى جرت عقب انتهاء مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الزمالك فى الـ27 من نوفمبر الماضي، وأكد «كاف» فى خطابه أن إيقاف حسين الشحات يسرى اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دورى أبطال إفريقيا 2020-2021، مع التأكيد على أحقية اللاعب فى المشاركة بشكل طبيعى فى مباراة السوبر الأفريقى المقبلة أمام فريق نهضة بركان المغربي.